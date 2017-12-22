Министр промышленности Свердловской области получил медаль за укрепление обороноспособности страны

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин удостоен награды Минпромторга РФ - нагрудного знака «Медаль имени конструктора стрелкового оружия М.Т. Калашникова».Вручил награду на заседании координационного совета по вопросам развития промышленности строительных материалов в Липецке лично министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.«Это большая честь для меня, для оборонных предприятий региона и всего промышленного комплекса Свердловской области», - сказал Сергей Пересторонин.Отметим, что медаль вручается за большой личный вклад в укрепление обороноспособности страны.Фото: newvz.ru