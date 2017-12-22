Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 19 декабря 2017 года

12:48 | 20.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 19.12.2017 до 08:00 20.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 138 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 83 преступных деяния. Из них: факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 разбойных нападения, 4 грабежа, 23 кражи чужого имущества, в том числе 5 квартирных, 2 факта мошенничества, 11 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 3 факта сбыта и 8 — хранения.



За прошедшие сутки на территории области произошло 7 ДТП, в которых пострадало 6 человек, 3 погибло.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 мероприятия, в которых приняли участие 400 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 35 сотрудников полиции, 3 сотрудника НТС Росгвардии и 23 сотрудника ЧОО. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области