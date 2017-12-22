В Каменске-Уральском управляющая компания выплатит компенсацию семье за затопленную квартиру

12:35 | 20.12.2017

В Каменске-Уральском управляющая компания «ДЕЗ» должна выплатить компенсацию морального вреда семье, квартира которой была затоплена из-за некачественного ремонта.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в сентябре 2016 года в доме на улице Зои Космодемьянской заменили стояки горячей и холодной воды, однако вскоре после этого одну из квартир, где проживает четыре человека, в том числе маленький ребенок, затопило — сорвало стояк с горячей водой. В результате глава семейства и его жена получили ожоги ног.



УК добровольно возместила пострадавшей семье материальный ущерб (60 тысяч рублей), а также затраты на лечение, но компенсировать моральный вред отказалась, тогда супруги обратились в суд.



В итоге Синарский районный суд Каменска-Уральского взыскал с УК 150 тысяч рублей.