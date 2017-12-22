В Екатеринбурге завершено расследование громкого дела о хищении 30 млн у пайщиков ЖСК «Патруши»

11:58 | 20.12.2017

Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении членов ЖСК.



Фигурантом дела является гражданин 1973 года рождения. По версии следствия, с 2011 по 2016 год он совершил хищение денежных средств, принадлежащих жилищно-строительному кооперативу.



«С целью изобличения мошеннической схемы свердловской полицией разработан и реализован план следственных действий, включавший в себя проведение ряда обысков и выемок, трудоемких бухгалтерских и строительно-технических экспертиз. В результате тщательного анализа документов и допросов свидетелей установлены номинальные организации, на которые выводились денежные средства ЖСК, собранные с дольщиков. Существенную помощь в изобличении подозреваемого оказали эксперты криминалистического центра, сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального полицейского главка, а также гражданские специалисты из Управления капитального строительства», - сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



Сейчас предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.



Как стало известно veved.ru из собственных источников, речь идет о ЖСК «Патруши».



«Считаю необходимым и важным отметить в период следствия я закончил и заселил все другие строящиеся объекты – по которым вообще не было уголовного преследования меня.



Не достроен только ЖСК Патруши, по которому со мной и моими организациями договора в одностороннем порядке расторгла, нынешний председатель ЖСК Мария Патрушева. Т.е., вдумайтесь: меня отстранили от стройки, не давали и не дают достроить объект и пытались обвинить в мошенничестве, потому что я его не достроил! Естественно такое «мошенничество» не пережило даже периода следствия и нести его в суд нелепо – к чему следствие и пришло.



Банкротство, под которое я попал как индивидуальный предприниматель, было инспирировано заказной медийной атакой, это доказано и доказательства есть в публичном поле. Паника среди клиентов привела к быстрому оттоку огромных сумм из оборота. Причем некоторые взыскивали в два-три раза больше, чем заплатили - пользуясь лазейками в Законе. И это также в публичном поле доступно – прямо в виде судебных решений.



Тем не менее, после резкого замедления (но не остановки) строек я восстановил темпы строительства. И на сегодняшний день первый дом в ЖК «Молодежном» заселен, как сдан и заселен и ЖК Таежный», - прокомментировал руководитель компании Arctic Group Алексей Васильев.









Фото: В.Н. Горелых