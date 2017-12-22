Клиенты федерального оператора получат вознаграждение за покупки на онлайн-площадках

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В преддверии Нового года «МегаФон» запустил кешбэк-сервис #Специи. Теперь клиенты оператора могут получать вознаграждение за покупки на 391 интернет-площадке, среди которых: «Связной», «М.Видео», Media Markt, Lamoda, Aviasales, Adidas, OBI и другие. Кешбэк будет зачисляться на счет телефона реальными деньгами, которые можно потратить на связь, любые покупки или снять наличными с помощью банковской карты «МегаФон».В сервисе #Специи представлено несколько сотен популярных онлайн-площадок из 19 категорий: электроника, одежда и аксессуары, спорт, путешествия и другие.Для того, чтобы получить кешбэк, нужно авторизоваться по номеру телефона, выбрать рубрику и ознакомиться с условиями от партнеров «МегаФона». Затем нужно перейти на интересующий сайт по ссылке, совершить покупку любым удобным способом. Размер кешбэка может достигать 15 % от суммы покупки.Полученные деньги не обязательно тратить на услуги связи, их можно перевести близким или оплатить любую интернет-покупку со счета телефона. Кроме того, банковской картой «МегаФона», привязанной к счету мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где принимают карты, а при необходимости с нее можно снять наличные в банкомате.По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за последние три года суммарный объем онлайн-продаж в России вырос в два раза. По итогам первого полугодия 2017 года объем рынка электронной торговли составил около 500 млрд рублей. При этом количество пользователей кешбэк-сервисов в России увеличивается почти на 500 000 каждый месяц.По данным «МегаФона», 40 % абонентов проявляют интерес к кешбэк-предложениям от сотовых операторов. Большей популярностью подобные сервисы пользуются только в финансовом секторе: более половины клиентов готовы воспользоваться банковскими кешбэк-программами.