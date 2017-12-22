17 мобильных групп готовы спасти и обогреть свердловчан зимой

Во всех муниципальных образованиях Свердловской области прошла проверка готовности к возможным ЧС в зимний период.Для предотвращения несчастных случаев на дороге, помощи водителям в условиях аварии, а также для обеспечения безопасности при погодных катаклизмах на трассах могут быть развернуты специальные мобильные пункты обогрева. Сейчас в регионе 17 таких мобильных групп, сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.Мобильный пункт обогрева разворачивается в палатках или специальных модулях, здесь есть все необходимое: тепло, еда, медицинская и экстренная психологическая помощь.Отмечается, что на разворачивание палатки (модуля) в зоне ЧС спасателям требуется до 30 минут, еще 40 минут уходит на установку печи и прогрев палатки.«В сложных погодных условиях своевременное прибытие к месту ДТП осложняется большим скоплением автомобилей, глубиной снежного покрова. Для оперативного реагирования используются снегоходы, которые позволяют мобильно организовывать эвакуацию людей из зоны ЧС», - рассказал начальник специализированной пожарно-спасательной части Сергей Трубин.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области