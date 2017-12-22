Свердловские общественники проверили «корейских» поваров в Екатеринбурге

Продукция компании реализуется в торговых сетях как местного масштаба («Кировский», «Монетка», «Яблоко» и т. д.), так и федерального («Ашан», «Метро», «О'кей» и т. д.)



В начале следующего года производство из цеха на Шарташе переедет в Шиловку — поселок в Березовском, где уже заканчиваются ремонтные и подготовительные работы

В преддверии Нового года и массового закупа продуктов к праздничному столу активисты проекта «Народный контроль» «Единой России» проверили, какого качества в екатеринбургские магазины поступают готовые салаты, а также продукция «корейского» происхождения. Поводом для ревизии послужил инцидент, связанный с выявлением в гаражном массиве на Эльмаше подпольного цеха, в котором гастарбайтеры наладили широкомасштабное производство салатов по-корейски. Продукция под маркой «СООК Мастер» готовилась в антисанитарных условиях и поставлялась в супермаркеты «Монетка, «Пятерочка», «О'кей».«После того, как информация об этом попала в СМИ, представители торговых сетей «напросились» в гости к другим своим поставщикам, приезжали к ним в цеха, смотрели, проверяли, чтобы не допустить повторения этой истории. Чтобы горожане чувствовали себя спокойно, мы тоже решили посмотреть, в каких условиях готовятся салаты, и приехали накануне в цех компании «Кореяна» на Норильскую», — говорит координатор партпроекта «Народный контроль» в Свердловской области Дмитрий Чукреев.В «Кореяне» рассказывают, что за последний месяц проверки у них проходят регулярно, претензий проверяющие не предъявляют. Приезжают как ретейлеры, так и сотрудники Роспотребнадзора. Дмитрий Чукреев хоть и не Лена Летучая, но со знанием дела прошелся по цехам и посмотрел, как устроено производство салатов, а также проверил наличие санкнижек у сотрудников.На складе — тонны моркови, картошки и свеклы. «Сырье» перед отправкой в цеха тщательно промывают, после чего оно идет на обработку.На примере приготовления популярной закуски «морковь по-корейски» Дмитрию Чукрееву показали, как здесь готовятся салаты. Так, морковь после промывки поступает в цех, где приобретает привычную нам форму — сотрудники не используют ножей, применяя специальный станок. «Нарезав» 90 килограммов, морковь засыпают в емкость, после чего в определенных пропорциях добавляют уксус, подсолнечное масло и специи и перемешивают. Остается только расфасовать по пластиковым коробочкам, наклеить этикетку — и можно отправлять на полки супермаркетов. До отгрузки продукция хранится в холодильниках.«Санитарные книжки были в наличии, у сотрудников заключены трудовые договоры с работодателем. Несмотря на то, что сегодня мы не увидели нарушений, это не значит, что впредь здесь не появимся. Производство должно быть на строгом контроле как общественности, так и надзорных органов», — заявил Дмитрий Чукреев.