В Нижних Сергах перед судом предстанет бывшая чиновница, выписавшая себе завышенную премию

11:02 | 20.12.2017

В Нижних Сергах возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» в отношении бывшего директора Комплексного центра социального обслуживания населения Нижнесергинского района.



О правонарушении сообщил действующий директор Комплексного центра.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в декабре 2015 года директор издала приказ о премировании сотрудников, в том числе и себя. В результате ей была выплачена годовая премия в завышенном размере.



Отметим, что в мае 2017 году женщину уже судили за присвоение 62,7 тыс. рублей. Суд назначил ей наказание – 2 года условно с испытательным сроком на 1 год.





Фото: b4bgroup.ru