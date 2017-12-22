На Тюменском тракте автомобиль задавил 65-летнюю женщину

Сегодня утром на 32-м километре Тюменского тракта погибла 65-летняя женщина, которая возвращалась с работы домой в поселок Верхнее Дуброво. Она попала под колеса автомобиля «Дэу-Нексия», направлявшегося в сторону Екатеринбурга, и скончалась на месте.Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, женщина переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. На ее одежде отсутствовали световозвращающие элементы.По факту ДТП проводится проверка.Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области