ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 19 декабря

10:44 | 20.12.2017

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 19 декабря произошло семь ДТП с пострадавшими, 3 человека погибло, ещё 6 получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 18:30 на регулируемом, но не охраняемом железнодорожном переезде на 36-м километре автодороги Богданович — Покровское водитель автомобиля «Фритлайнер-Центури» с полуприцепом «Фрюхауф» (автоцистерна), двигаясь со стороны с. Покровское в сторону г. Богданович, выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с электропоездом. В результате ДТП водитель автомобиля «Фритлайнер-Центури» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи (СМП).



В 19:15 на 173-м км подъездной дороги от трассы М-5 «Урал» к Екатеринбургу водитель автомобиля «Тойота Рав-4», двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Челябинска, неправильно выбрав скоростной режим и не обеспечив постоянный контроль за движением автомобиля, допустил наезд на стоящий на левой полосе движения в попутном направлении (после ДТП с автомобилем «Шевроле-Лачетти») автомобиль «Ивеко 440Е42» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Рав-4» от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажирка автомобиля «Тойота Рав-4», женщина 1958 года рождения, получила травму в виде ушиба грудной клетки, отпущена домой.



В 23:00 на 2-м км автодороги Ревда — СУМЗ водитель автомобиля ДАФ с полуприцепом, двигаясь со стороны Ревды в сторону СУМЗ, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП неустановленный пешеход (женщина) от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда СМП.



В 02:35 на 7-м км автодороги Богданович — с. Гарашкинское водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь со стороны Гарашкинского в сторону Богдановича, в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал скоростной режим, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на пешехода, который двигался по левой обочине, по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход, молодой человек 2001 года рождения, получил серьёзные травмы и госпитализирован в ЦРБ города Богдановича.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 21;

Выезд на полосу встречного движения — 29;

Непредоставление преимущества пешеходам — 332;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 57;

Детские удерживающие устройства — 78;

Ремни безопасности — 702.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Фото: medved01.livejournal.com