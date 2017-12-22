Екатеринбуржцы выбрали общественные территории, которые благоустроят к 300-летию города

10:25 | 20.12.2017

Жители Екатеринбурга проголосовали за общественные территории, которые следует внести в программу «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы. От горожан поступило 874 анкеты. Опрос проводился на сайте екатеринбург.рф.



Всего в границах Екатеринбурга определили 44 потенциальных территории для развития, однако шесть из них стали абсолютными лидерами и будут благоустроены к празднованию 300-летия города.



В народном голосовании победили:



набережная реки Исети от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку;



набережная реки Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО;



сквер у Оперного театра;



сквер Попова;



парк «Зеленая роща»;



парк имени ХХII Партсъезда.



Отмечается, что по большинству данных территорий уже разработаны оригинальные дизайнерские проекты или проектная документация.