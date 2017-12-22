Глава «Атомстройкомплекса» выступил за общественное обсуждение судьбы телебашни

09:59 | 20.12.2017

Генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев считает, что вопрос сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге нужно вынести на общественное обсуждение.



«Это серьезнейший объект, он требует общего обсуждения. Может быть, надо прийти именно к такому решению, я же не возражаю, но можно мы услышим мнения всех людей? Недаром говорят, что в споре рождается истина. Представьте, мой отец когда-то эту башню строил. То есть на деньги предыдущего поколения эта башня была построена, затрачены миллионы рублей даже в тех деньгах. А мы сегодня принимаем решение ее снести. Вполне возможно, что это решение оправданно. У сторонников сноса башни масса аргументов. Надо услышать их и дать возможность людям — жителям города и экспертам — высказаться. Всем будет только лучше, если будут организованы доброжелательные обсуждения», — цитирует Ананьева «Накануне.RU».



Екатеринбургская телебашня — недостроенный объект, который находится в заброшенном состоянии с 1991 года. Напомним, что ранее башню вместе с земельным участком в пять гектаров передали УГМК для строительства ледовой арены. Объект было решено снести, однако некоторые эксперты заявили, что это может привести к «сейсмическому эффекту», от которого пострадают находящиеся рядом здания.