В Свердловской области столкнулись поезд и автоцистерна

Накануне, около 18:30, на железнодорожном переезде автодороги Покровское — Богданович в районе станции Кунавино произошло столкновение автоцистерны (грузового автомобиля Freightliner) и электропоезда.Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, водитель грузового автомобиля погиб на месте. Причины столкновения устанавливаются. По словам очевидцев, грузовик проехал на красный свет.Из-за столкновения было приостановлено движение поездов, которое сейчас полностью восстановлено.Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области