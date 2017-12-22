Свердловскую область наградили за достижения в спорте

Свердловская область стала лауреатом национальной премии в области физической культуры и спорта в номинации «Регион России», диплом вручили губернатору Евгению Куйвашеву.«В этом году у нас было очень много успехов и поводов для гордости. Благодаря победам наших спортсменов на многих спортивных соревнованиях, слаженной работе регионов по строительству и реконструкции множества спортивных объектов, количество занимающихся спортом в России достигло 47 миллионов человек», — сказал министр спорта РФ Павел Колобков.Лучший спортивный регион определяется путем суммирования баллов по следующим критериям: золотые медали, завоеванные спортсменами субъекта Федерации на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, проведение на территории региона международных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятий, подготовка спортивного резерва, строительство спортивных объектов.Отметим, что в 2017 году в Свердловской области состоялось 7747 спортивных мероприятий, из них более 200 межрегиональных и всероссийских, 11 международных, 572 региональных.Также в число лауреатов премии вошли главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь (в номинации «Эпоха в спорте») и трехкратный чемпион XXII Сурдлимпийских игр по спортивному ориентированию Виктор Дингес (в номинации «Преодоление»).