Почти 50 групп в детских садах оказались закрыты в Свердловской области из-за ОРВИ

22:45 | 19.12.2017

Образовательный процесс в Свердловской области приостановился из-за распространения ОРВИ. На сегодняшний день закрыто уже 15 классов в 10 школах и 47 групп в 40 детских садах.



По Свердловской области известно о 24,1 тысячи случаев заболевания, показатель составил 58,2 на 10 тысяч населения. В Екатеринбурге эта цифра составляет 11,2 тысячи случаев, показатель составил 78,9 на 10 тысяч населения.



Фото: http://zanoza-news.com