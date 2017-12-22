Юлия Михалкова провела новогоднее дефиле для девочек-сирот

22:15 | 19.12.2017

Сегодня вечером, как финал проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой», в екатеринбургском ЦУМе состоялось дефиле с участием 15 девочек-сирот.



На празднике присутствовали такие известные люди, как дизайнер Вика Цыганова, Андрей Рожков и омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Они поддержали девушек тёплыми словами и напутствиями. Также девочек пришли поддержать молодые суворовцы.



В течение двух месяцев девочки изучали основы изготовления одежды и технологии шитья, а затем сами придумали и сшили вечерние платья для новогоднего дефиле. В этом девочкам поспособствовали профессиональные портные, дизайнеры, да и сама Юлия Михалкова помогала девочкам выбрать ткань, сконструировать и правильно сшить платье.



Организаторы отметили, что часть девочек после мероприятия всерьёз задумались о том, чтобы связать свою жизнь с этим непростым занятием. Мероприятие сопровождалось новогодним шоу костюмов и представлением акробатов.



Фото: wday.ru