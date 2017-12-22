Поминки по пешеходному переходу: екатеринбуржцы требуют вернуть удобный переход возле станции метро «Геологическая»

21:59 | 19.12.2017

Сегодня на перекрестке улиц Куйбышева — 8 Марта появился знак пешеходного перехода с траурной лентой. Закреплен он на месте, где когда-то был переход.



Организаторы акции, коими являются активисты движения «Удобный город», таким образом хотят привлечь общественное внимание к ликвидации удобного пешеходного перехода под прикрытием заботы о безопасности дорожного движения. Кроме того, активисты подчеркивают, что наземные переходы гораздо безопаснее и их легче преодолевать инвалидам и пожилым людям.



Также организаторы отметили, что ликвидация перехода не помогла и в борьбе с пробками.



Фото: zr.ru