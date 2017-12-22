Синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Екатеринбурге будет тепло

21:43 | 19.12.2017

Сегодня уральские синоптики пересмотрели прогноз погоды на эту неделю.



По данным метеорологов, 20–22 декабря днем температура воздуха не достигнет отметки даже в -10 градусов, а будет теплой: всего 5–9 градусов ниже нуля. Ночью воздух остынет до 11–14 градусов ниже нуля.



В среду ожидается небольшой снег, а в остальные дни будет без осадков. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду.



Фото: екатеринбург.рф