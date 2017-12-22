Мужчину, выкинувшего с балкона собаку и пятерых котят, осудили на 5 лет строгого режима

21:30 | 19.12.2017

Недавно состоялся суд над Сергеем Мурашовым, который майским вечером выбросил с балкона щенка алабая, котят, кролика и улиток.



Жителя Екатеринбурга приговорили к 5 годам 2 месяцам лишения свободы по двум статьям: жестокое обращение с животными и кража. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.



Напомним, жестокое преступление произошло 12 мая. В тот вечер мужчина сбросил с балкона третьего этажа на землю животных. Благодаря неравнодушным очевидцам часть из них удалось спасти. Таким образом, выжить смогли три котёнка и кролик, остальные животные погибли. Кражу в размере 68,5 тысячи рублей мужчина совершил через два месяца после этого.



Фото: candy11.beon.ru