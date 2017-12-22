Удушливый смог провисит над Екатеринбургом до выходных

21:14 | 19.12.2017

Хотя свалку на Химмаше и потушили, но смог в Екатеринбурге провисит еще несколько дней. Об этом горожан информирует гидрометцентр. Это уже второе продление предупреждения синоптиков о неблагоприятных метеоусловиях.



«С 20:00 19 декабря до 20:00 23 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — сообщает Уральский гидрометцентр на своем сайте.



Фото: pravdaurfo.ru