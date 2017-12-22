На улице Волгоградской в Екатеринбурге иномарка сбила пешехода

20:17 | 19.12.2017

Инцидент произошел примерно в 18:30 на остановке «Медгородок», которая находится на Волгоградской.



Как сообщают очевидцы, мужчину, попавшего под колеса автомобиля марки Kia, сейчас увезли в больницу. После того, как произошло ДТП, мужчина даже попытался встать на ноги, но прохожие убедили его лежать и дожидаться приезда уже вызванной к тому моменту скорой.



Также на место прибыли сотрудники ДПС, которых водитель Kia дождался.



Фото: vladtime.ru