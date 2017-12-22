Пять свердловских фестивалей получат господдержку в следующем году

17:33 | 19.12.2017

В 2018 году господдержку получат пять событийных туристических мероприятий, проходящих в Свердловской области: «День рождения Урал Мороза» (Арамиль), фестиваль «Мраморная миля» (Полевской), фестиваль исторической реконструкции «Покровский рубеж» (Артемовский), VII международный турнир косарей (Арти) и III Фестиваль рыжих (Нижний Тагил).



Отметим, что мероприятия оценивались по таким критериям, как уникальность, массовость, возможность софинансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников. Среди возможных видов господдержки — организация информационных туров для туроператоров и СМИ, установка навигации, изготовление полиграфической продукции, транспортное обеспечение, информационная поддержка.



По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, на включение в событийный календарь региона в 2018 году подано 135 заявок. В этой сфере наиболее активны Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ирбит, Камышлов и Верхотурье.





Фото: календарьсобытий.рф