Внутренняя инфраструктура «Богословского» готова к вводу в эксплуатацию

16:54 | 19.12.2017

Индустриальный парк «Богословский» получил разрешение на ввод в эксплуатацию внутриплощадочной инфраструктуры — это трансформаторные подстанции, канализационные насосные станции, линии электропередачи, сети теплоснабжения и освещения, водопроводы, газопроводы и сети связи.



Напомним, что внеплощадочные коммуникации парка (электрические сети, водопровод, подъездная автодорога) были введены в эксплуатацию в сентябре 2017 года.



В последние два месяца в индустриальном парке зарегистрировалось несколько новых резидентов: производитель буровых установок «АСК — Буровое машиностроение», предприятие по переработке битого стекла «Пеностек» и производитель гофрированных труб для водоотведения «ЦСР Групп».





Фото: minpromtorg.gov.ru