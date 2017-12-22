Евгений Куйвашев поручил обеспечить противопожарную безопасность социально незащищенных граждан

16:35 | 19.12.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить меры по обеспечению противопожарной безопасности социально незащищенных категорий граждан и жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о многодетных семьях, а также одиноко проживающих инвалидах и ветеранах.



Так, в 2018 году на приобретение автоматических систем обнаружения и сообщения о пожаре на пульты единых дежурно-диспетчерских служб будет направлено около 20 миллионов рублей.



При задымлении автономные датчики издают громкий звук, а через GSM-модуль сигнал поступает на пульт подразделения пожарной охраны.





Фото: spb-sts.ru