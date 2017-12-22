МЧС: пожар на несанкционированной свалке в Екатеринбурге полностью ликвидирован

15:57 | 19.12.2017

Сегодня в 14:50 на улице Черняховского в Екатеринбурге полностью ликвидирован пожар на несанкционированной свалке.



Напомним, что вечером 14 декабря на свалке разгорелся крупный пожар площадью 1 тыс. кв. метров. Горение ликвидировали на следующий день, однако мусор продолжал тлеть на протяжении шести дней.



«Все эти дни круглосуточно, в условиях низких ночных температур, пожарные производили проливку многометровых залежей, задействовалась спецтехника администрации Чкаловского района Екатеринбурга. Ежедневно на свалку производился вывоз снега с улиц города», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Среди версий возникновения пожара — самовозгорание и неосторожное обращение с огнем лиц без определенного места жительства.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области