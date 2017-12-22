Минприроды требует убрать с Городского пруда «неопознанный плавающий объект»

15:43 | 19.12.2017

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подаст в суд на владельца малахитовой сферы, находящейся в Городском пруду Екатеринбурга, передают СМИ.



Незаконный объект появился в 2014 году. С тех пор возникали разные версии, для чего он предназначен. Некоторые считали, что его построили к чемпионату мира по футболу.



Сначала полусфера находилась у Театра драмы, потом ее переместили к ККТ «Космос».



По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, фамилия владельца объекта известна, но по запросам он никуда не является.





Фото: social.ekb-room.ru