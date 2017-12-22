Из квартиры на улице Начдива Онуфриева вывезли несколько тонн мусора

Судебные приставы очистили от мусора квартиру на улице Начдива Онуфриева в Екатеринбурге.Ранее в суд поступило дело о нарушении санитарно-гигиенических требований по содержанию жилого помещения. Хозяйку обязали убрать мусор, провести уборку и дезинфекцию, однако женщина не спешила, в связи с чем за дело пришлось взяться приставам.Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, хозяйка открыла дверь только после приезда сотрудников полиции.В результате из жилого помещения было вывезено несколько грузовых машин мусора. Также проведена дезинсекция и дератизация от насекомых и крыс.Примечательно, что хозяйкой квартиры является Валентина Бухрякова, которую также называют «мамашей с Уралмаша». В 2014 году она толкнула коляску с двухмесячным сыном на рельсы в метро. После этого ребенка у нее изъяли.Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области