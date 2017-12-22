«Мы готовы к любым формам взаимодействия»: Евгений Куйвашев встретится с Послом КНР в РФ

14:28 | 19.12.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сейчас находится с рабочим визитом в Москве, где он встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ господином Ли Хуэем, чтобы презентовать дипломатам и представителям китайских компаний инвестиционный и экономический потенциал Среднего Урала.



«Мы готовы к любым формам взаимодействия с китайской стороной. Одним из наиболее эффективных форматов может стать государственно-частное партнерство. Только в Екатеринбурге мы предлагаем сегодня более 50 многообещающих инвестиционных проектов с общим объемом финансирования более чем 90 миллиардов рублей. Речь идет о сферах ЖКХ, создании социальной, транспортной инфраструктуры, совместных проектах в сфере гостеприимства. К сотрудничеству готовы и другие свердловские муниципалитеты», - отмечает Евгений Куйвашев.



Сейчас Китай входит в пятерку основных внешнеэкономических партеров Свердловской области. В 2016 году объем товарооборота составил 726 миллионов долларов, за девять месяцев текущего года - 770 миллионов долларов.





Фото: kuzinfo.ru