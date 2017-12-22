42 тысячи свердловчан выполнили комплекс ГТО

14:08 | 19.12.2017

В Свердловской области испытания комплекса ГТО прошли 42 127 человек. Из них 5 517 человек получили золотые знаки, 7 672 человека — серебряные, 4 140 человек — бронзовые. Самому юному участнику испытаний всего 6 лет, самому пожилому — 91 год.



Отметим, что в регионе находится 295 мест тестирования. В 2018 году их число планируется увеличить.



«Введение комплекса ГТО на территории региона — это большая организационная работа. Наши специалисты подняли все старые наработки, адаптировали к современным условиям, и теперь мы реализуем комплекс в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах. Развитие массового спорта — одна из наших приоритетных задач. Мы стремимся, чтобы как можно больше уральцев имели гарантированную возможность заниматься спортом. А молодое поколение свердловчан росло крепким, здоровым, готовым к труду. Наш опыт убедительно доказал, что комплекс ГТО имеет большое значение не только для физического здоровья, но и для нравственного, патриотического воспитания молодежи», — сказал Евгений Куйвашев.



Напомним, что в этом году Свердловская область стала первым в России регионом, где разработаны и внедрены нормативы ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья.





Фото: kazmen.com