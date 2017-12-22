Накануне с балкона многоэтажки в переулке Базовом выпал мужчина. СКР проводит проверку

13:48 | 19.12.2017

Накануне поздно вечером мужчина выпал с балкона многоэтажного дома в переулке Базовом в Екатеринбурге. Он упал на припаркованный автомобиль ВАЗ и погиб.



По факту гибели мужчины следственные органы проводят проверку. Устанавливаются причины происшествия.





Фото: om-saratov.ru