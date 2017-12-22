Студент уральского вуза презентует Путину идею применения биогаза

13:31 | 19.12.2017

Студент Уральского государственного аграрного университета Лев Пальцев в рамках «Форума действий», который пройдет в Москве 18–19 декабря, презентует свою идею по применению биогаза президенту Владимиру Путину, об этом рассказали в пресс-службе вуза.



Отметим, что ранее проект молодого ученого был признан одним из лучших по итогам региональной форсайт-сессии «Образ будущего страны».



Лев Пальцев предлагает применять биогаз в качестве нового экологически чистого и дешевого топлива. Специальные установки будут производить газ из продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота с учетом добавления трех видов микроорганизмов. Через несколько лет уникальный биогаз позволит отапливать все сельские территории региона.



«Форум действий» — сильный толчок для взросления и понимания того, как реализовать свои идеи и улучшить качество жизни. Уникальность данного мероприятия заключается в том, что люди разного возраста и разных социальных групп решают одни задачи. Это позволяет получить объективную картину происходящего, рассмотрев проблему и способы ее решения с разных точек зрения: государства, науки, бизнеса, а также конкретных лиц», — сказал Лев Пальцев.



Фото: пресс-служба УрГАУ