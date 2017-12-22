Академический — восьмой район Екатеринбурга

13:08 | 19.12.2017

В администрации Екатеринбурга полным ходом идет подготовка к созданию в городе восьмого административного района, им должен стать микрорайон Академический.



О готовности необходимого для этого пакета документов сообщил в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.



Сейчас территория Академического разделена между Ленинским и Верх-Исетским районами города. В конце мая текущего года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выделить район в самостоятельную административную единицу.



«Уже сейчас здесь проживает более ста тысяч человек, создается комплексная инфраструктура, есть планы дальнейшего развития, — отметил глава региона. — В частности, проектируется трамвайная линия из Юго-Западного микрорайона в Академический, что значительно улучшит транспортную доступность растущего жилого района. Считаю логичным придать Академическому статус самостоятельного городского района».



В настоящее время в микрорайоне проживает около 50 тысяч человек, а согласно прогнозам, население района будет составлять приблизительно 325 тысяч человек. Всего же до 2026 года планируется построить 13 млн кв. метров недвижимости, из них 9 млн кв. метров жилья.



Фото: akademicheskiy.org