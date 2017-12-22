Двум жительницам Асбеста, задушившим подругу, вынесли приговор

В Асбесте за убийство 34-летней женщины, совершенное в январе 2017 года, осуждены две местные жительницы.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, убийство было совершено в одном из многоквартирных домов на улице Мира в Асбесте. Женщины распивали алкоголь, когда одна из них, по словам осужденных, оскорбила их. Тогда подруги задушили «обидчицу», а ее тело вынесли из квартиры и оставили в лифте, где его обнаружили жильцы.Отмечается, что одна из осужденных ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за грабеж, разбой и причинение легкого вреда здоровью. Обе подсудимые нигде не работали.В итоге одна из женщин получила 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии, вторая – 8 лет 6 месяцев. Также осужденные компенсируют затраты на погребение и моральный ущерб матери убитой.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области