В 2017 году ЕВРАЗ направил на экологические проекты более 1 млрд рублей

В 2017 году ЕВРАЗ направил на экологические программы своих металлургических и угольных предприятий более 1 млрд рублей. Компания получила от Минприроды РФ награду за активную экологическую политику.Три проекта компании вошли в перечень мероприятий Года экологии в РФ. Торжественный запуск модернизированной установки сухого тушения кокса на ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) состоялся в рамках выставки «ЭКОТЕХ'17». В феврале 2017 года компания запустила две аспирационные установки на ЕВРАЗ Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ ЗСМК). Проекты долгосрочной водоохранной программы ЕВРАЗ ЗСМК обеспечат дальнейшее снижение забора воды из реки Томь. По всем трем программам в 2016 году были подписаны четырехсторонние соглашения между компанией, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и областным руководством.«Одна из наших основных задач — снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение условий жизни в городах, где расположены наши предприятия, — отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев. — С 2001 года предприятия компании сократили выбросы в атмосферу Новокузнецка на 43 %, Нижнего Тагила — на 24 %. Дальнейшее снижение на 20 % обеспечит проект модернизации установки сухого тушения кокса, который мы только что запустили».Техническое перевооружение установки сухого тушения кокса предусматривает 100%-ный сбор избыточных газов с холодных свечей и передачу их в виде топлива в другие подразделения комбината. Это позволит оптимально использовать вторичные ресурсы, образующиеся при сухом тушении, а также существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду Нижнего Тагила. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили 175 млн рублей.В феврале на агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК состоялся запуск в эксплуатацию двух современных газопылеулавливающих систем на базе рукавных фильтров. Новые установки предназначены для очистки воздуха от загрязняющих веществ, образующихся в процессе производства агломерата. Еще две установки заработают до конца 2018 года. Суммарная производительность четырех агрегатов составит 900 тыс. куб. м в час, степень очистки — более 99 %. Запуск аспирационных систем позволил снизить вредные выбросы агломерационной фабрики в атмосферу на 22 %. На реализацию проекта ЕВРАЗ выделил более 350 млн рублей.Задача водоохранной программы ЕВРАЗ ЗСМК — максимально замкнуть оборотные циклы цехов предприятия. Программа ЕВРАЗ ЗСМК действует с 2011 года и охватывает все системы водооборота комбината. В рамках реализации мероприятий Года экологии до 2019 года объем сброса сточных вод уменьшится еще на 9,6 млн куб. м/год.Также в 2017 году ЕВРАЗ завершает важный проект на ЗапСибТЭЦ (филиал ЕВРАЗ ЗСМК) по переводу котла № 9 с угля на сжигание вторичных газов, которые ранее не утилизировались. Это обеспечит снижение выбросов пыли, образующихся при сжигании твердого топлива, и улучшит экологическую обстановку в городе. Производство электроэнергии возрастет почти на 10 %, что позволит повысить энергоэффективность комбината. Сейчас идут пусконаладочные работы. Общие вложения ЕВРАЗа в проект составили около 800 млн рублей.Кроме того, ЕВРАЗ реализует экологические проекты на угольных активах. В 2017 году новые очистные сооружения заработали на трех шахтах Распадской угольной компании: «Распадская-Коксовая», «Абашевская», «МУК-96». Затраты компании превысили 300 млн рублей.