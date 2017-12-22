Свердловчан просят опознать мужчину, подозреваемого в серии налетов на пункты микрозаймов

Свердловский уголовный розыск устанавливает личность грабителя, совершившего серию налетов на пункты микрозаймов.Напомним, что в текущем году на территории региона был совершен ряд разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций.Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в Екатеринбурге с конца октября по начало декабря 2017 года совершены налеты на территории Орджоникидзевского, Железнодорожного, Кировского и Ленинского районов.Приметы подозреваемого: возраст 35–40 лет, рост 165–175 см, среднее телосложение. Был одет в черную куртку, синие джинсы, шапку черного цвета с полосами серого и синего цвета, черные кожаные перчатки.Тех, кто опознал по фото этого человека и располагает сведениями о его местонахождении, просят позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области