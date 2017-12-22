С 1 января Екатеринбург вернет себе часть градостроительных полномочий

12:24 | 19.12.2017

1 января 2018 года Екатеринбург вернет себе часть градостроительных полномочий. Речь идет о праве утверждать местные нормативы градостроительного проектирования, а также о полномочиях по развитию застроенных территорий.



По словам министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, остальные полномочия Екатеринбургу возвращать не собираются, сейчас область и муниципалитет находятся в балансе по данному вопросу. Минстрой оставил за собой право выдавать разрешения на строительство и ввод объектов, а также утверждать генплан города.



