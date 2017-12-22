В Свердловской области общественный контроль на президентских выборах 2018 года обеспечат активисты и правозащитники

Накануне на форуме «Общественный контроль» в Ельцин-центре были представлены проекты «Школы избирателя» и «Школы наблюдателя», контроля за подготовкой помещений участковых комиссий, организацией общественных центров контроля за выборами в муниципалитетах и областного центра наблюдения в день голосования, дискуссионной площадки для СМИ и экспертного сообщества.Общественный контроль за подготовкой к выборам и наблюдение в день голосования будут помогать проводить добровольцы и ветераны, организации инвалидов и политические партии, общественные советы при органах власти и муниципальные общественные палаты, молодежные структуры, гражданские активисты и правозащитники.Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.