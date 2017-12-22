Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 декабря 2017 года

11:50 | 19.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 18.12.2017 до 08:00 19.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 140 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 87 противоправных деяний. Из них: одно убийство, пять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, три грабежа, 29 краж чужого имущества, в том числе девять квартирных, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе один факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло восемь ДТП, в которых три человека погибли, еще семь, в том числе один ребенок, пострадали.



За минувшие сутки на территории области проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие 250 человек. Для обеспечения охраны общественного порядка задействовались 19 сотрудников полиции, 4 работника частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области