Свердловское Заксобрание увеличило бюджет 2017 года почти на три миллиарда

11:47 | 19.12.2017

Сегодня депутаты Заксобрания Свердловской области внесли правки в бюджет 2017 года. Доходы и расходы увеличены на 2,8 млрд руб.



Дополнительные средства уже решено потратить на досрочное погашение коммерческого кредита, который был взят для финансирования строительства Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».



По словам министра финансов региона Галины Кулаченко, досрочное закрытие кредита позволит ежегодно освобождать 400 млн руб.