В Екатеринбурге ищут дизайнеров, которые разработают проект обновления театра «Колизей»

11:31 | 19.12.2017

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который создаст дизайн-проект внутренних помещений театра «Колизей». Проект должен быть готов до 30 марта 2018 года, на его создание выделено 965,5 тыс. рублей.



Победитель конкурса станет известен 29 декабря.



Отметим, что театр «Колизей» был построен в 1845 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.





Фото: ngzt.ru