Рубрика: Новости дня
11:05 | 19.12.2017
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 18 декабря
Так, в 07:20 на 15-м км автодороги Талица — Бутка водитель автомобиля «Тойота-Ярис» не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина 1953 года рождения получила серьезные травмы.
В 09:00 на 96-м км автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда водитель автомобиля «Лада Калина», мужчина 1980 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074.
В результате ДТП водитель «семерки» погиб, а женщина — пассажир вазовской «классики» получила серьезные травмы. Виновник ДТП — водитель «Калины» — получил травму в виде сотрясения головного мозга.
В 14:35 на ул. Дорожная, 11, в Екатеринбурге водитель автомобиля «Мерседес» не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, мальчик 2009 года рождения, получил травму в виде компрессионного перелома позвонка.
В 16:10 в Байкалово водитель автомобиля «Рено-Логан» в состоянии алкогольного опьянения не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП женщина 1992 года рождения, пассажир, получила травму.
В 16:30 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, на ул. Начдива Васильева, 3, водитель автомобиля «Фиат-Добло» не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина 1986 года рождения получила травмы.
В 17:30 вТалице, на 1-м км автодороги «Подъезд к д. Луговая», водитель автомобиля «Мерседес» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП пешеход — женщина 1964 года рождения — погибла.
В 20:25 в Нижнем Тагиле на ул. Береговая-Ударная, 1а, водитель автомобиля «Ниссан», мужчина 1971 г. р., не выбрал безопасную скорость движения допустил наезд на препятствие (опору ЛЭП). В результате ДТП водитель погиб.
За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:
Водителей в нетрезвом состоянии — 45;
Выезд на полосу встречного движения — 26;
Непредоставление преимущества пешеходам — 292;
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 33;
Детские удерживающие устройства — 75;
Ремни безопасности — 702.
Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Фото: medved01.livejournal.com
© «Вечерние Ведомости»
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