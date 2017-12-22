В Нижнем Тагиле Nissan врезался в столб. Водитель погиб на месте

Накануне вечером на улице Береговая-Ударная в Нижнем Тагиле произошло ДТП: водитель автомобиля Nissan X-Trail не справился с управлением и машина врезалась в электроопору.В результате аварии на месте происшествия погиб водитель — мужчина 1971 года рождения. По предварительной информации, погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Точные причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области