Для экс-начальника ОЭБиПК Заречного запросили восемь лет строгого режима и штраф в 18 млн

10:41 | 19.12.2017

В ходе прений государственный обвинитель попросил у суда восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере более 18 млн рублей для бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Ивана Баланцова, обвиняемого в получении взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.



По данным следствия, в сентябре 2016 года Баланцов потребовал от управляющего екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк» взятку в размере 600 тысяч рублей за оперативное и полное проведение проверочных мероприятий по его заявлению, поданному в отдел полиции, а также за способствование в дальнейшем передаче материалов в следственный отдел МО МВД России «Заречный» для возбуждения уголовного дела. 22 сентября Баланцов получил часть требуемой суммы — 100 тысяч рублей.



Кроме того, экс-начальник ОЭБиПК обвиняется в воспрепятствовании предпринимательской деятельности ООО «ЭкоСтрой». В ноябре 2015 года в МО МВД России «Заречный» поступило заявление от инвесторов строительства сельскохозяйственного торгового комплекса «Апельсин» о привлечении к уголовной ответственности руководства ООО «ЭкоСтрой». С февраля по март 2016 года Баланцов, по версии следствия, имея умысел на незаконное вмешательство в деятельность ООО «ЭкоСтрой», изъял финансовые, бухгалтерские и иные документы данной организации, которые незаконно хранил в своем служебном кабинете до 23 сентября 2016 года.



Между тем изъятие финансово-хозяйственной документации ООО «ЭкоСтрой» повлекло приостановление деятельности юридического лица более чем на полгода, в результате чего общество понесло убытки, а деловой репутации был нанесен ущерб.



«Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов по отрицательным мотивам. По данному факту изобличившими его сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области проведена служебная проверка, по итогам которой непосредственный руководитель обвиняемого за слабую профилактическую работу с личным составом привлечен к строгой дисциплинарной ответственности — ему объявлен выговор. Кроме того, нечистый на руку фигурант дела, еще до оглашения приговора был взят под стражу», — рассказал руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.



Оглашение приговора назначено на 26 декабря 2017 года.