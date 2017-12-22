Туринский целлюлозно-бумажный завод оштрафован за загрязнение реки

10:13 | 19.12.2017

В Туринске по обращению жителя проведена прокурорская проверка, которая подтвердила факт загрязнения реки Туры сточными водами целлюлозно-бумажного завода.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, завод является крупным лесоперерабатывающим предприятием и в силу хозяйственной деятельности осуществляет сброс сточных вод в указанный водный объект, однако в сентябре текущего года предприятие допустило сброс с превышением установленных нормативов по азоту аммонийному (аммиак), а также лигносульфонату (побочный продукт переработки древесины).



В результате было возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований к охране водных объектов». Сейчас ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» и его генеральный директор оштрафованы на 31 и 3 тыс. рублей соответственно.





Фото: novosti-mk.org