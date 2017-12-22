Иномарка сбила 8-летнего мальчика на Вторчермете

09:53 | 19.12.2017

Накануне днем на улице Дорожной пострадал 8-летний мальчик. Он возвращался из школы домой, на пешеходном переходе его сбил автомобиль Mercedes.



По словам водителя, он не заметил школьника из-за встречного автомобиля. В результате мальчика госпитализировали с травмой позвоночника.





Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга