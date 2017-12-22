В Екатеринбурге вынесли приговор похитителям цветного металла

09:37 | 19.12.2017

Накануне Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор трем уроженцам Республики Башкортостан 1983, 1986 и 1987 годов рождения. В марте 2016 года они занимались хищением изделий из цветного металла. Общий ущерб от действий мошенников составил более 12 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, преступники через Интернет находили компании, нуждающиеся в перевозке ценных грузов, заключали с ними договор от имени хорошо зарекомендовавших себя солидных фирм, после чего подбирали водителей и грузчиков. Затем дорогостоящие товары вывозились в заранее оговоренные пункты назначения.



Одного из фигурантов приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей, два его подельника получили по пять с половиной лет и штрафы по 200 тысяч рублей.



«Установлено, что лидер группы подозревается в совершении еще семи аналогичных преступлений на территории Ярославской области», - добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Фото: myaltai.com