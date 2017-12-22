В Нижнем Тагиле проводится проверка из-за обрушения плиты в жилом доме. Есть пострадавший

Прокуратура и следственные органы проводят проверку в Нижнем Тагиле, где накануне днем в 9-этажном доме по адресу улица Зари, 109 при обрушении бетонной плиты, отделяющей лестничный марш первого этажа от подвального помещения, пострадал мужчина 1978 года рождения, его доставили в больницу с травмой ноги.Сообщается, что в данном доме создано товарищество собственников жилья, а его обслуживанием занимается ООО «Ремстройсервис».В ходе проверки сотрудникам прокуратуры предстоит узнать, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения.Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области