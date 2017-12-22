Екатеринбургский Музей камня переехал в Первоуральск

23:18 | 18.12.2017

Уральский минералогический музей, который никак не мог найти себе площадку в Екатеринбурге, перевезен в Первоуральск. Коллекция, собранная геологом Владимиром Пелепенко, расположится в Инновационном культурном центре.



В экспозиции насчитывается около 1000 образцов минералов и резных изделий из камня с месторождений Кольского полуострова, Кавказа, Средней Азии, Восточной Сибири и Приморского края. Здесь же представлено около сотни экспонатов из США и Латинской Америки, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии.



Фото: druza.web.ru