29 декабря станут известны региональные операторы, которые займутся работой с твердыми отходами на Среднем Урале

21:33 | 18.12.2017

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщают, что 29 декабря будут озвучены итоги конкурса по отбору региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Прием заявок от участников осуществляется до 25 декабря нынешнего года.



Региональных операторов определят в Северную, Западную и Восточную административно-производственные зоны. Предприятия, победившие в конкурсе, на 12 лет (с первого июля 2018 года) получат право заниматься сбором, транспортировкой, размещением, обезвреживанием и утилизацией коммунальных отходов на территории Свердловской области.



Фото: punkt-a.info