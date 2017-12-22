За год с улиц Орджоникидзевского района исчезло более 150 гаражей

20:30 | 18.12.2017

За год с улиц Орджоникидзевского района убрали 157 металлических гаражей, демонтаж 120 из них был осуществлен за счет средств из городского бюджета. Кроме того, еще 37 незаконных объектов были убраны собственниками после выдачи им предписаний.



Напомним, что в январе администрацией Орджоникидзевского района был утвержден перечень из 257 металлических гаражей, подлежащих демонтажу в 2017 году. Очищение улиц от подобных построек осуществляется с целью улучшения внешнего облика района и устранения нарушений земельного законодательства.



Фото: newspile.ru